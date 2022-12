WM 2022: Kroatiens unglaubliche WM-Statistik!

Für Luka Modric und Co. war die Verlängerung nicht Ungewöhnliches. Nicht nur im Achtelfinale gegen Japan, das ebenfalls vom Punkt entschieden wurde, mussten die Kroaten über die 90 Minuten hinaus spielen: Nein, von den letzten neun K.o.-Spielen der Kroaten bei Europa- oder Weltmeisterschaften gingen acht Spiele in die Verlängerung. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Eine Statistik, die ihren Ursprung 2008 im EM-Viertelfinale gegen die Türkei hat und bislang nur im vergangenen WM-Finale unterbrochen wurde, als Frankreich die Kroaten 2018 in der regulären Spielzeit bezwingen konnte.

Kroatien und Verlängerung, das passt bei einer Weltmeisterschaft einfach zusammen. Sogar so gut, dass Kroatien an fünf der letzten sieben Verlängerungen bei WM-Endrunden beteiligt war. Alle fünf Verlängerungen überstand die kroatische Auswahl in der Folge. (DATEN: WM-Spielplan 2022)