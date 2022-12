WM 2022: England-Star vor Comeback! Sterling gegen Frankreich wieder ein Thema

„Er wird morgen involviert sei. Wie genau das aussieht, muss ich aber noch entscheiden“, sagte Coach Gareth Southgate vor dem Duell mit dem Weltmeister am Samstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER ).

WM: Sterling seit Freitag zurück bei England

Sterling war am vergangenen Sonntag wegen einer „Familienangelegenheit“ aus Katar abgereist, kehrte aber am Freitag zum Team zurück und nahm umgehend am Training teil. „Es ist großartig, dass er wieder bei uns ist. Er wollte heute unbedingt trainieren. Normalerweise hätten wir das nach dem langen Flug nicht gemacht, aber es war nur eine leichte Einheit“, sagte Southgate. (NEWS: England-Zoff! Verteidiger reist ab)