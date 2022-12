Anzeige

WM 2022: "Mehr Respekt zeigen!" - Mesut Özil verteidigt Ronaldo! Harte Kritik an Medien & Experten Özils deutliches Statement zu Ronaldo

Mesüt Özil verteidigt Cristiano Ronaldo in einem Statement und beschuldigt dabei Medien und Experten, CR7 für Klicks auszunutzen. Weiter fordert er mehr Respekt und Verständnis für Ronaldos Alter.

Mesut Özil hat Cristiano Ronaldo verteidigt, zur Medienschelte ausgeholt und mehr Respekt für seinen ehemaligen Mitspieler eingefordert, nachdem dieser zuletzt häufiger in die Kritik von Experten geraten war. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Ich verstehe wirklich nicht, wo die dauerhafte Negativität der Presse über Cristiano herkommt“, schrieb Özil aus seinen Accounts in den sozialen Medien. „Die Medien versuchen nur, Klicks zu bekommen und Experten, die keine Karriere mehr haben, wollen mit seinem großen Namen nur Aufmerksamkeit bekommen und versuchen, ihn schlecht aussehen zu lassen.“

„Er ist bald 38 Jahre alt“, schrieb Özil weiter und fragte: „Also warum ist es überraschend, dass er nicht mehr 50 Tore pro Saison erzielt?“

Jeder Fußball-Fan solle sich glücklich schätzen, dass er Ronaldo in den letzten 20 Jahren zusehen konnte. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der neuen Generation seine Statistiken erreichen kann“, so Özil. „Er wird für immer in einer eigenen Kategorie sein.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Am Ende richtet sich der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 mit einer deutlichen Forderung an seine Follower: „Jeder sollte einem der größten Athleten in der Geschichte des Sports mehr Respekt zeigen.“

Portugal-Trainer verteidigt Ronaldo

Auf Instagram schrieb er hinterher: „Eine Gruppe, die zu vereint ist, um von äußeren Kräften gebrochen zu werden. Eine Nation, die zu tapfer ist, um sich von irgendeinem Widersacher einschüchtern zu lassen. Vorwärts, Portugal!“

Portugal-Trainer Fernando Santos nahm am Freitag Stellung zu diesen Berichten und stellte klar: „Lasst ihn in Ruhe, das hat er nicht verdient nach allem, was er für den portugiesischen Fußball getan hat. Er hat mir zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass er die Mannschaft verlassen wird. Wir müssen aufhören mit dieser Polemik.“

Im Viertelfinale trifft Portugal am Samstag um 16 Uhr auf die Überraschungsmannschaft von Marokko. (Marokko vs. Portugal im SPORT1-Liveticker)