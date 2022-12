WM 2022: Modric und Casemiro mit Trikottausch zur Halbzeit

Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar warteten der Kroate und der Brasilianer, die sich beide mit ihren Nationalmannschaften im Viertelfinale gegenüber stehen, jedoch nicht, wie üblich, bis zum Abpfiff.

Ebenfalls wenig begeistert war User Alexander Mackay: „Casemiro will mit Modric Trikots tauschen, während der Halbzeit eines Weltmeisterschafts-Viertelfinals... echt jetzt?“

Andere wurden deutlicher. „Casemiro fragt Modric in der Halbzeitpause nach seinem Trikot, nachdem er die ganze Halbzeit wie ein kopfloses Huhn hinter ihm hergelaufen ist“, schrieb Jcov1998.

Ein Anderer schloss sich dieser Meinung an. „Casemiro bittet Modric um sein Trikot bei der Halbzeitpause in einem K.O.-Spiel, obwohl er sch**** gespielt hat und von ihm herumkommandiert wird, ist so f****** schlecht“, schrieb ein Nutzer.