WM 2022: Wegen Messi! Argentinien-Presse wettert gegen Schiri Lahoz

Am Abend trifft Argentinien im zweiten Viertelfinale der WM in Katar auf die Niederlande. Alles andere als glücklich über die Schiedsrichteransetzung ist die Presselandschaft der Südamerikaner.

Der Spanier Mateu Lahoz, der am Freitagabend die Partie zwischen den Niederlanden und Argentinien pfeift, ist ein alter Bekannter von Lionel Messi aus dessen Zeit beim FC Barcelona.

Messi huldigt Maradona und sieht Gelb

Am 29. November 2020, vier Tage nach dem Tod der argentinischen Ikone Diego Maradona, traf Barcelona in La Liga auf Osasuna und feierte einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg, der aber in Erinnerung blieb.