Biathlon: Doll hadert bei Bö-Machtdemonstration

Dagegen enttäuschten Benedikt Doll, Roman Rees und David Zobel nach zuletzt starken Leistungen in Kontiolahti. Zwei Monate vor der Heim-WM in Oberhof war dies ein erster kleiner Dämpfer. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Bei der Staffel am Samstag und dem Verfolgungsrennen am Sonntag über 12,5 km kann das DSV-Männerteam Wiedergutmachung leisten. Am Donnerstag hatte Denise Herrmann-Wick im Sprint für den ersten deutschen Saisonerfolg gesorgt.

Doll hadert mit Schießleistung

Immerhin ein Lichtblick: Doll hatte die viertbeste Laufzeit. Aber am Schießstand vergab er eine bessere Platzierung. „Es ist nicht so verkehrt, wie es am Ende aussieht. Es waren die drei Fehler, die mir das Genick gebrochen haben“, haderte Doll daher auch nach dem Rennen im ZDF: „Es überrascht mich etwas. Ich bin schwer reingekommen, hatte schwere Beine. Das hat mir, glaub ich, am Liegenschießen auch zugesetzt.“