WM 2022: Geraucht, gesoffen & arbeitslos! Die kuriose Geschichte des WM-Helds der Niederlande

Weder Calcio Foggia in der Serie B noch der FC Dordrecht in der Keuken Kampioen Divisie wollte den 2,03 Meter großen Torwart behalten. Damals rieten Nopperts Eltern ihm sogar, sich bei der Polizei zu bewerben.

Vor dem Viertelfinal-Duell gegen Argentinien am Freitag ( ab 20 Uhr im LIVETICKER ) blickt SPORT1 auf seine unfassbare Fußballer-Laufbahn zurück.

Noppert: „Momente, in denen man denkt: Ist das alles wahr?“

Der 28 Jahre alte Schlussmann vom FC Heerenveen meinte damit niemand geringeren als Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal, den für seine Eigenwilligkeit berühmten Trainer. Der 71-Jährige entschied sich nämlich vor der WM in Katar zur Überraschung vieler für Noppert im Tor, obgleich dieser noch kein einziges Spiel für die niederländische Nationalmannschaft absolviert hatte.

Nicht von ungefähr wirkte der „Turm von Joure“, wie er nach seinem Geburtsort in der Nähe von Heerenveen genannt wird, ein bisschen ungläubig nach dem 2:0-Sieg beim WM-Auftakt gegen den Senegal. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Hin und wieder gibt es diese Momente, in denen man denkt: Ist das alles wahr?“, sagte Noppert, der soeben sein Debüt für Oranje gefeiert hatte. Und das mit 28 Jahren. Und zwar bei einer Weltmeisterschaft. Und gleich ohne Gegentor. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich sein würde,“ so der verdutzte Keeper.