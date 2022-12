Elden Ring vs. GoW - Valorant schockt eSports-Konkurrenten | The Game Awards 2022

Bei den „The Game Awards 2022″ kam es zum Duell der beiden Schwergewichte Elden Ring und God of War Ragnarök. In den eSports-Disziplinen zog Valorant allen davon.

Die neunten alljährlichen „The Game Awards“ wurden in der Nacht zum 09. Dezember 2022 vergeben. An der Spitze vieler Kategorien war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Elden Ring und God of War Ragnarök. Insgesamt gab es 26 Videospiel- und sechs eSport-Auszeichnungen zu gewinnen.

In der Welt des Gamings führte 2022 kein Weg an From Softwares‘ Elden Ring und Santa Monica Studios‘ God of War Ragnarök vorbei. Die Ausnahmetitel waren die großen Abräumer bei den diesjährigen „The Game Awards“. God of War erhielt ganze sechs Ehrungen, unter anderem für „Best Narrative“ und „Best Score and Music“. Kratos-Darsteller Christopher Judge wurde nach 2018 nun schon das zweite Mal für seine schauspielerischen Leistungen mit einem Award belohnt.