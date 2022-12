DFB-Nachwuchsfördertopf 3. Liga beträgt 2,95 Mio. Euro

Die Zuschüsse dürfen aus rechtlichen Gründen ausschließlich in den gemeinnützigen Bereich der Drittligisten fließen, die Mittelverwendung ist zweckgebunden an die Nachwuchsförderung, dies ist von den Klubs entsprechend nachzuweisen. Es handelt sich dabei um ein Belohnungssystem für die Talentförderung speziell in der 3. Liga.