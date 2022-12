WM 2022: Christian Streich ledert gegen TV-Experten - "völlig daneben!"

Streich emotional: "Wenn jemand anders hier Trainer wäre, wäre es auch so"

Christian Streich hat das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in einem Interview mit dem SWR analysiert. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Dabei machte Freiburgs Erfolgstrainer ziemlich deutlich, was er von den Aussagen der TV-Experten hielt. Insbesondere Aussagen von Ex-Profis über Flick, das DFB-Team und den mittlerweile zurückgetretenen Geschäftsführer Oliver Bierhoff stießen Streich besonders bitter auf.

Christian Streich ledert gegen TV-Experten

Wen er damit genau meinte, ließ Streich offen. Mit Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger, Per Mertesacker oder Michael Ballack waren zahlreiche Ex-Profis für die ARD, das ZDF und MagentaTV im Einsatz.

Die Konsequenz für Streich ist in jedem Fall klar: „In der Regel schalte ich nach dem Spiel sofort aus. Jetzt habe ich es einmal nicht gemacht, jetzt werde ich es in Zukunft wieder so machen. Dann brauche ich keine Werbung zu schauen und auch keine unqualifizierten Kommentare.“