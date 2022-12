Langläuferinnen Hennig und Gimmler sprinten stark

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat in Beitostölen/Norwegen nur knapp das zweite Sprint-Halbfinale ihrer Karriere verpasst. Die 26-Jährige aus Oberwiesenthal kam in ihrem Viertelfinale auf Platz drei und lag 14 Hundertstel hinter dem nötigen zweiten Platz zurück. Mit Platz 14 konnte die Distanzspezialistin aber sehr zufrieden sein.

Als einzige deutsche Läuferin schaffte Laura Gimmler (Oberstdorf) den Sprung in die Runde der besten zwölf, schied dort aber als Letzte aus. Victoria Carl, gemeinsam mit Hennig in Peking Olympiasiegerin im Teamsprint, war schon in der Qualifikation gescheitert. In der Vorwoche hatte Carl in Lillehammer als Fünfte noch das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erzielt.