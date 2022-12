Turnen: Dauser muss nicht operiert werden nach Schulterverletzung

Der verletzte Turner Lukas Dauser muss nicht operiert werden und kann bei gutem Heilungsverlauf womöglich an der EM in Antalya im April teilnehmen.

