Hallenhockey-EM 2022: Hockey-Frauen fliegen ins Finale

Bei der Hallenhockey-EM 2022 in Hamburg zeigen sich Deutschlands Frauen in Galaform. Besonders die Offensivgewalt ist mehr als beeindruckend.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Hallenhockey-EM 2022 in Hamburg einmal mehr unter Beweis gestellt, dass der Titel in diesem Jahr nur über das Team von Valentin Altenburg geht.

Im vorletzten Gruppenspiel konnten auch die Niederlande der Offensivpower der deutschen Hockey-Damen nichts entgegensetzen. Am Ende stand es 4:2 und der vorzeitige Finaleinzug war in trockenen Tüchern. Nun kann man im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (ab 18.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) dafür sorgen, mit weißer Weste in das Endspiel einzuziehen. (Hockey-EM LIVE auf SPORT1)