WM 2022: Phillip Lahm in DFB-Expertenteam als Rettung?

Das deutsche Ausscheiden in der WM-Gruppenphase hallt noch immer nach - personelle Konsequenzen wie das Aus von Manager Oliver Bierhoff waren die Folge .

Um den deutschen Fußball bis zum nächsten großen Turnier wieder in die Spur zu bringen, hat Phillip Lahm dem Deutschen Fußball-Bund seine Unterstützung bei einer strukturellen Neuausrichtung zugesagt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Er fungiere zwar selbst als Turnierdirektor der Heim-EM 2024, könne dem DFB allerdings mit seinem Expertenrat zur Seite sehen, teilte der Weltmeister von 2014 auf einem Medientermin in Leipzig mit.

Lahm: „Stelle Expertise zur Verfügung“

In jenem Expertenausschuss könnte womöglich dann auch Lahm sitzen. Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft könne sich das selbst zumindest vorstellen: „Dass ich durch mein Leben Expertise in Sachen Fußball habe, ist klar und ich bin beim DFB. Deswegen stelle ich auch gerne meine Expertise in Sachen Fußball zur Verfügung“.