WM 2022: Kroatien - Brasilien, Viertelfinale live im TV, Stream und Ticker

Am Freitagnachmittag steht das erste WM-Viertelfinale an. Brasilien ist klarer Favorit gegen Kroatien. Neymar könnte zudem Historisches erreichen.

Die Selecao eröffnet das WM-Viertelfinale in Katar. Gegner des Teams von Nationaltrainer Tite ist Kroatien. ( WM: Kroatien - Brasilien, Freitag 16 Uhr im LIVETICKER )

Die Favoritenrolle vor diesem Duell ist klar verteilt: Brasilien zeigte sich im Achtelfinale gegen Südkorea in Spiellaune und fertigte die Asiaten mit 4:1 ab. Kroatien mühte sich dagegen gegen Deutschland-Schreck Japan, das Team von Zlatko Dalic setzte sich erst nach Elfmeterschießen durch. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

So können Sie das WM-Viertelfinale Kroatien - Brasilien LIVE verfolgen:

Die Euphorie bei den Brasilianern ist nach den starken Auftritten bisher riesig. Die Elf um Superstar Neymar ist einer der Topfavoriten auf den Titel. Der fünfmalige Weltmeister greift nach dem sechsten Titel, der „Hexa“ - und ist dabei in Gedanken bei Legende Pelé, um dessen Gesundheitszustand weiter Rätselraten herrscht. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Zumal gegen die Kroaten ein ganz besonderer Rekord des Jahrhundertspielers wackelt. Ein Tor noch fehlt Neymar, um mit Pelé als Rekordtorschütze des Landes (77) gleichzuziehen. „Rekorde zu brechen, ist für mich eine große Quelle des Stolzes“, sagte der 30-Jährige von PSG. Er betonte auch: „Wir haben noch drei Spiele“, betonte er und meinte damit als Abschluss das Finale am 18. Dezember in Lusail. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

WM 2022: Kroatien vs. Brasilien

Dabei kommt den Brasilianern zugute, dass längst nicht mehr alle Last auf den Schultern des PSG-Stars liegt. Vinicus Junior und Richarlison, Neymars kongeniale Sturmpartner, zeigen sich in Katar in Topform. Die Angreifer feierten ihre Tore gegen Südkorea mit Tanzeinlagen und nähren die Hoffnung auf den ersten WM-Titel seit 20 Jahren.