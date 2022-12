WM 2022: Neuer Wirbel um Cristiano Ronaldo - pikantes Detail befeuert Risse in Portugals Team

Ronaldo-Assistent sorgt für Kopfschütteln

Nun wurde ein weiteres Detail bekannt, das für Risse im portugiesischen Team sorgt. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, seien Ronaldos Teamkollegen zunehmend verwundert, beziehungsweise verärgert darüber, dass in Ricardo „Ricky“ Regufe der persönliche Assistent von CR7 Teil der Delegation in Katar ist. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Diverse Spieler verstehen demnach nicht, warum sich Regufe ständig in unmittelbarer Nähe des Teams aufhalte, auch am Spieltag und Zugang zu Räumen habe, die eigentlich Spielern vorbehalten sind.

Was den Riss im Team zwischen CR7 und dem Rest der Gruppe zudem befeuere: Keinem anderen Spieler wurde es erlaubt, Gäste mit in Portugals Trainingszentrum zu bringen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Lasst ihn in Ruhe, das hat er nicht verdient nach allem, was er für den portugiesischen Fußball getan hat“, sagte der 68-Jährige. „Er hat mir zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass er die Mannschaft verlassen wird“, fügte Santos an, nachdem der Verband bereits am Donnerstag die Gerüchte zurückgewiesen hatte. (NEWS: Neues CR7-Detail macht die Runde)