Weltcup-Auftakt: Snowboarder wollen "Ausrufezeichen setzen"

Die deutschen Snowboarder blicken voller Vorfreude auf den bevorstehenden Weltcup-Auftakt in Winterberg.

Die deutschen Snowboarder blicken voller Vorfreude auf den bevorstehenden Weltcup-Auftakt in Winterberg. „Einen besseren Auftakt in die Saison kann man sich kaum wünschen“, sagte der Präsident von Snowboard Germany, Michael Hölz, am Freitag und ergänzte: „Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen“.