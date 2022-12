Weltrangliste: DFB-Frauen nur knapp hinter Spitzenreiter USA

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Weltrangliste den Abstand auf Spitzenreiter USA verkürzt.

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Weltrangliste den Abstand auf Spitzenreiter USA verkürzt. Auch dank eines erfolgreichen Länderspiels beim Weltmeister Mitte November (2:1) liegen die wieder zweitplatzierten Vize-Europameisterinnen (2073) im Ranking zum Jahresabschluss nur noch knapp hinter Superstar Megan Rapinoe und Co. (2078). Die USA führen die Weltrangliste seit 2017 an.