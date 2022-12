Top-Neuzugänge für SPORT1: Max Hopp und Ann-Kathrin Wigmann verstärken das Experten-Team bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 Top-Neuzugänge für SPORT1: Max Hopp und Ann-Kathrin Wigmann verstärken das Experten-Team bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023

Hopp verpasst WM im Ally Pally © FIRO/FIRO/SID

Deutschlands WM-Rekordteilnehmer Max Hopp wird die Darts-Weltmeisterschaft an der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza vor Ort im Londoner „Ally Pally“ begleiten: „Ich hoffe, dass Jana und ich eine ähnlich gute Figur abgeben werden wie Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der Fußball-WM.“

Ann-Kathrin Wigmann feiert bei der WM ihre TV-Premiere als Darts-Expertin für SPORT1: „Meine Vorfreude ist riesig! Ich verfolge schon seit Jahren auf SPORT1 sämtliche Dartevents und habe dort natürlich auch damals meine erste WM gesehen. Die WM ist das größte Event für alle Darts-Fans und genau das möchte ich dem TV-Publikum vermitteln.“

Gabriel Clemens im Interview mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza: „Das Jahr war sehr durchwachsen, aber jetzt gilt der volle Fokus der WM. Am Ende muss ich mein Spiel machen und hoffen, dass das erfolgreich ist. Im ersten Spiel bin ich der Favorit und genauso muss ich es auch angehen.“

Martin Schindler im Interview mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza: „Dieser erste Sieg bei der WM wäre für mich wirklich schon der erste große Schritt. Ich weiß, dass ich gute Darts spielen kann. Jetzt gilt es, dass dann auch im ‚Ally Pally‘ auf die Bühne zu bringen.

Game On im „Ally Pally“: SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Zudem gibt es alle Spiele im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen

Ismaning, 8. Dezember 2022 – Eine Woche vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft begrüßt SPORT1 mit Deutschlands WM-Rekordteilnehmer Max Hopp und Ann-Kathrin Wigmann zwei Top-Neuzugänge im Experten-Team. Nachdem Hopp seine neunte WM-Teilnahme nur knapp verpasst hat, kehrt er trotzdem in den „Ally Pally“ zurück und begleitet nach Weihnachten die SPORT1 Übertragungen vor Ort aus London an der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza. Passend zur Frauen-Offensive bei der Darts-WM mit erstmals drei Starterinnen feiert zudem Ann-Kathrin Wigmann ihre Premiere als TV-Expertin am SPORT1 Mikrofon. Die 28-jährige Wittenerin gehörte früher zu den erfolgreichsten Juniorenspielerinnen Deutschlands, spielte dabei unter anderem gemeinsam mit Max Hopp im Mixed und traf dabei auch auf WM-Teilnehmerin Fallon Sherrock. Wigmann wird das Experten-Team an der Seite von Kommentator Basti Schwele verstärken, zu dem auch der dreimalige WM-Teilnehmer Robert Marijanovic und der Präsident der PDC Europe, Werner von Moltke, gehören. Dazu läuft der WM-Countdown weiter auf Hochtouren: Auf der „Road to Ally Pally“ hat Jana Wosnitza nach Florian Hempel in Köln auch die beiden weiteren deutschen WM-Starter Gabriel Clemens und Martin Schindler in ihrer Heimat zum Exklusiv-Interview getroffen. Die wichtigsten Aussagen der persönlichen Gespräche im Darts-Shop in Saarwellingen und auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt im Folgenden. SPORT1 präsentiert die Darts-WM von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV. Zudem gibt es alle Spiele im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen.

Max Hopp freut sich trotz gescheiterter WM-Qualifikation auf Comeback im „Ally Pally“

Nur ein Sieg fehlte Max Hopp im Finale des vorletzten Qualifikationsturniers, um nach einem schwierigen Jahr doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Nun gibt es für der 26-jährigen Idsteiner dennoch ein Comeback im „Ally Pally“. Für SPORT1 wird der achtmalige WM-Teilnehmer vor Ort in London als Experte an der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza fungieren: „Klar wäre ich nach zwei Jahren lieber als Spieler in den ‚Ally Pally‘ zurückgekehrt. Am Ende ist es echt bitter, dass nur ein Sieg dazu gefehlt hat. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig auf die neue Aufgabe, die ich jetzt als SPORT1 Experte vor Ort habe. Ich bin der Meinung, es wird die spielstärkste WM, die wir je gesehen haben“, sagt Hopp, der bereits voll in die WM-Vorbereitung eingestiegen ist. „Ich hoffe, dass Jana und ich eine ähnlich gute Figur abgeben werden wie Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der Fußball-WM. Da habe ich mir schon ein bisschen was abgeschaut. Ich werde sportspezifische Fragen an die Spieler stellen und damit hoffentlich auch den ein oder anderen ein bisschen aus der Reserve locken.“

Frauen-Power auf der WM-Bühne und am SPORT1 Mikrofon: Ann-Kathrin Wigmann feiert Premiere als TV-Expertin

Mit Lisa Ashton, Shootingstar Beau Greaves und Publikumsliebling Fallon Sherrock nehmen in diesem Jahr erstmals drei Frauen an der Darts-Weltmeisterschaft teil. Passend dazu begrüßt SPORT1 mit Ann-Kathrin Wigmann auch die erste Frau im WM-Experten-Team. Die 28-jährige Wittenerin gehörte früher zu den erfolgreichsten Juniorenspielerinnen Deutschlands und ist dementsprechend auch für Max Hopp keine Unbekannte: „Natürlich erinnere ich mich noch gut an Ann-Kathrin. Wir haben die ganze Jugend über zusammen Darts gespielt und dabei Deutschland des Öfteren auch als Mixed-Kombi repräsentiert, unter anderem auch gegen Fallon Sherrock und Jake Jones. Es ist toll, dass sie jetzt die Gelegenheit bekommt, für Frauen-Darts in Deutschland zu sprechen.“ Wigmann selbst brennt ebenfalls schon auf ihren ersten WM-Einsatz am Mikrofon: „Meine Vorfreude ist riesig! Ich verfolge schon seit Jahren auf SPORT1 sämtliche Dartevents und habe dort natürlich auch damals meine erste WM gesehen. Die WM ist das größte Event für alle Darts-Fans und genau das möchte ich dem TV-Publikum vermitteln.“ Die Entwicklung im Frauen-Darts bewertet sie sehr positiv: „Die eigene Frauen-Tour der PDC ist natürlich eine Riesen-Chance. Am Ende träumt natürlich jeder Spieler und jede Spielerin von der PDC-WM. Daher ist es jetzt natürlich umso schöner, dass mehr Frauen an diesem Turnier teilnehmen können“, freut sich Wigmann und ergänzt: „Ich bin sehr gespannt, wie sich die Frauen schlagen werden. Fallon hat es ja schon einmal geschafft, für Überraschungen zu sorgen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Beau Greaves für Furore sorgt, wenn sie ihre tolle Form auch bei der WM abrufen kann. Dazu ist auch Lisa Ashton als sehr erfahrene Spielerin immer für eine Überraschung gut.“

SPORT1 Moderatorin auf der „Road to Ally Pally“: Nach Florian Hempel besucht Jana Wosnitza auch Gabriel Clemens und Martin Schindler

Nicht nur das Experten-Team, sondern auch die Moderatorin ist schon voll im WM-Modus. Nach dem Treffen mit Florian Hempel in Köln hat Jana Wosnitza auch den beiden weiteren deutschen WM-Teilnehmern Gabriel Clemens und Martin Schindler einen persönlichen Besuch abgestattet und bei dieser Gelegenheit das „SPORT1 Darts Phrasenschwein“ als Glücksbringer überreicht. Clemens nahm Wosnitza in seinem eigenen Darts-Shop im saarländischen Saarwellingen in Empfang und sprach mit ihr unter anderem über seine bisherige Saison und sein Auftaktduell bei der WM. Schindler und Wosnitza trafen sich auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Bei heißem Punsch ging es um seine starke Form und seine WM-Ziele. Die wichtigsten Aussagen im Folgenden.

Gabriel Clemens über…

…seine fünfte WM-Teilnahme: „Mittlerweile geht man ein bisschen erfahrener an die Sache ran. Gerade bei der ersten WM war ich natürlich schon nervös und bin ziemlich aufgeregt in den Ally Pally gekommen. Jetzt ist es doch entspannter, weil man die Wege kennt und weiß, wo man hin muss“

…seine bisherige Saison: „Das Jahr war sehr durchwachsen. Es gab gute und schlechte Ergebnisse. Aber jetzt gilt der volle Fokus ohnehin der WM.“

…sein Zweitrundenduell gegen William O‘Connor oder Beau Greaves: „Willie O‘Connor ist ein sehr erfahrener Spieler, der schon lange auf der Tour ist und auch schon unter den Top32 war. Beau Greaves hat mit 18 Jahren natürlich super Ergebnisse bei der Women‘s Series eingefahren und sieben Turniere in Folge gewonnen. Sie ist lange ungeschlagen und hatte beeindruckende und wirklich gute Matches mit einem Average von über 100. Ich bin gespannt, wer am Ende gegen mich spielt, aber beeinflussen wird es mich nicht. Am Ende muss ich mein Spiel machen und hoffen, dass das erfolgreich ist. Ich weiß, dass ich in dem Spiel ohnehin der Favorit bin und genauso muss ich es auch angehen.“

Martin Schindler über…

…seine starke Form nach dem Verlust der Tour Card: „Was ich über die Zeit definitiv ein bisschen verändert habe, ist mein Wurf. Ich war vor allem unzufrieden, wie ich den Dart-Pfeil halte. Ich war irgendwann gefühlt oben an der Stirn, jetzt bin ich wieder mehr auf Augenhöhe und damit besser in der Wurflinie. Ansonsten hat sich natürlich auch mental viel verändert. Wenn du wirklich mal ganz unten stehst, dann musst du natürlich Charakter zeigen und dranbleiben. Und wenn dir gefühlt keiner mehr was zutraut, dann musst du den anderen zeigen, dass du dahin gehörst.“

…seinen Status als gesetzter Spieler: „Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte: Bislang habe ich noch kein Spiel bei der WM gewonnen und jetzt gehe ich als gesetzter Spieler an den Start. Es ist ein schönes Gefühl unter den Top32 der Welt zu sein. Das muss ich mir selbst schön auf der Zunge zergehen lassen. […] Die Favoritenrolle ist eine Sache, an die ich mich gewöhnen muss. So selbstverständlich ist das noch nicht für mich. Ich muss mich auf meine Fähigkeiten verlassen, das ist das Entscheidende. Die Favoritenfrage spielt am Ende keine Rolle: Wenn ich nicht gut Darts spiele, bin ich auch nicht der Favorit, logisch. Ich will einfach mein Ding machen.“

…sein WM-Ziel, bei der vierten Teilnahme endlich den ersten Sieg einzufahren: „Dieser erste Sieg bei der WM wäre für mich wirklich schon der erste große Schritt. Ich weiß, dass ich gute Darts spielen kann. Jetzt gilt es, dass dann auch im ‚Ally Pally‘ auf die Bühne zu bringen. Ich hoffe natürlich, dass es diesmal funktioniert, und werde mein Bestes geben. Garantieren kann man gerade heutzutage im Dartsport aber wenig. Der Gegner wird Nobuhiro Yamamoto oder Martin Lukeman sein. Höchstwahrscheinlich wird es Lukeman, der wesentlich erfahrener ist und auch ein gutes Jahr mit einem Finale auf der European Tour gespielt hat. Aber ich fühle mich selbstbewusst und auch am Dart-Board funktioniert es gerade echt gut.“

Game On im „Ally Pally“: Die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr versorgt. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint und am morgigen Freitag in den WM-Countdown startet. Bis zum WM-Auftakt begrüßen die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger unter anderem Robert Marijanovic, Jana Wosnitza, Florian Hempel, Martin Schindler und Marcel Scorpion am Mikrofon. Außerdem werden alle 96 WM-Teilnehmer in einer XXL-Vorschau vorgestellt.

