WM 2022: Ex-Weltfußballer Kaká: „Ronaldo in Brasilien nur ein dicker Mann“

Kaká: Ronaldo in Brasilien nur ein dicker Mann

„Wenn du Ronaldo hier herumlaufen siehst, sagst du ‚Wow‘“, erklärte Kaká bei beINSports und bezog sich dabei auf die WM in Katar, „hier hat er etwas Besonderes an sich. In Brasilien sei er dagegen „nur ein dicker Mann, der die Straße entlang geht“.