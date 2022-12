WM 2022, England: Pop-Ikone Robbie Williams mit Privatkonzert für Three Lions

Vor dem Viertelfinale zwischen England und Frankreich besucht eine Pop-Ikone das Quartier der Three Lions und sorgt für gute Stimmung. Bereits für die Europameisterschaft im letzten Jahr hatte Ed Sheeran die englische Elf für das Turnier eingestimmt.

Am Samstag spielt England im Viertelfinale gegen Frankreich um den Einzug in das Halbfinale (20 Uhr im LIVETICKER ). (DATEN: WM-Spielplan 2022)

In Vorbereitung auf die Partie besuchte am Mittwochabend Robbie Williams die Three Lions und sorgte für gute Stimmung. Im Hotel Al Wakrah, wo die englische Elf untergebracht ist, sang der Musiker ganz privat und plauderte mit den Viertelfinalisten.