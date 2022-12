Max Eberl stellt sich bei RB Leipzig vor - SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER

+++ Eberl über die Ziele mit RB +++

Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe für mich einen Abschluss gefunden. Es war eine großartige Zeit, die ich dort haben durfte. Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich nach einer Reise von elf Monaten neu anfangen will. Ich habe zwar nicht immer alles verstanden, aber das Kapitel ist jetzt geschlossen.

Es war definitiv nicht alles richtig, was ich in Gladbach gemacht habe, aber dennoch denke ich, dass ich im Grundsatz nichts verkehrt gemacht habe. RB Leipzig hat aber andere Möglichkeiten, wo wir uns in anderen Größenordnungen bedienen können. Ich habe jetzt neue Möglichkeiten. Dieser Klub hat unglaubliche Voraussetzungen, von denen ich in Gladbach geträumt haben. Es wird aber glaube ich eine Mixtur von beidem werden, wo ich mit meinen Fähigkeiten den Verein auf das nächste Level heben will.