NBA: Nuggets-Wahnsinn in Portland - Murray als Matchwinner, Jokic verpasst Triple-Double knapp

Was für ein Crunchtime-Wahnsinn in Portland!

Der überragende Damian Lillard, der mit 40 Punkten und 12 Assists ein Monster-Double-Double aufs Parkett zauberte, brachte das Heimteam 8,8 Sekunden mit einem Dreier 120:118 in Führung. Es war der 19. Führungswechsel in dieser hart umkämpften Partie.

Aber es sollte nicht der Letzte sein. Jamal Murray kam rund sechs Sekunden vor Schluss nochmal an den Ball, setzte zu einem kurzen Dribbling an und stieg mit knapp zwei Sekunden auf der Uhr zum Dreier hoch. Bei 0,9 Sekunden Restspielzeit flutschte der Ball durchs Netz und die Nuggets feierten ihren 15. Saisonsieg.

Nuggets-Coach Malone lobt seinen Matchwinner

Damit krönte der 25-Jährige seine starke Leistung. Insgesamt steuerte er 21 Punkte zum Sieg bei. „„Ich habe Jamal zu Beginn der Saison gesagt, dass du lernen musst, dass es ein Prozess ist, weil du zurück bist", sagte Nuggets-Trainer Michael Malone über Murray, der die komplette vergangene Saison nach einer Knie-OP aussetzen musste. „Du wirst in einem Monat, an Weihnachten und in der Nachsaison besser sein, wenn du dich weiter erholst. Und der heutige Abend ist ein guter Schritt in diese Richtung."