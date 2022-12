NFL: Baker Mayfield führt Rams zu furiosem Comeback-Sieg gegen Raiders

Mayfield führt Rams zu furiosem Comeback-Sieg

Doch der 27-Jährige, der bei den Carolina Panthers entlassen worden war, weil er sich in dieser Saison nicht durchsetzen konnte, steigerte sich enorm.

Baker Mayfield - auch deshalb verpflichtet, weil dem verletzten Rams-Spielmacher Matthew Stafford das Saison-Aus droht - brachte 22 seiner 35 Passversuche an den Mann und erzielte somit 230 Yards.

Raiders schnuppern lange am Sieg

Dabei hatten die Raiders schon wie der spätere Sieger ausgesehen angesichts einer 13:3-Führung nach drei Vierteln. Doch Johnsons Team aus Nevada verlor in der Schlussphase völlig den Faden, musste somit auch eine Serie von drei Siegen begraben. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Aber Auch der Titelverteidiger aus LA ist schwach in die Saison gestartet und hat bei nunmehr vier Siegen neun Niederlagen verkraften müssen. Aufgrund von Verletzungen war der Titelverteidiger nicht richtig in Fahrt gekommen, es war der schlechteste Start eines Super-Bowl-Champions in der Geschichte.