AEW: Hat der WWE-Rivale einen Sensations-Coup in der Tasche?

AEW kündigt Überraschung für 11. Januar an - ist es Sasha Banks?

Es ist eine ungewohnt frühe Ankündigung mit fünf Wochen Vorlauf, in denen sich viel Erwartungshaltung aufbauen wird, nicht zuletzt auch durch den Schauplatz der Show, das für über 17.000 Zuschauer angelegte Kia Forum in Los Angeles.

Ungelöster Streit mit WWE

Erster großer Auftritt abseits von WWE soll sich anbahnen

Außerdem gab der gut vernetzte Journalist Sean Ross Sapp (Fightful) bei Twitter an, dass das Independent-Projekt WrestleCade Banks gerne schon in diesem Jahr gebucht hätte - aber die Mitteilung bekommen hätte, dass Banks erst ab dem 1. Januar verfügbar sei.

Steuert sie dann AEW an? Die 30-Jährige - im vergangenen Jahr noch im Hauptkampf der ersten WrestleMania-Nacht gegen Bianca Belair - wäre ein willkommenes personelles Ausrufezeichen nach dem schmerzhaften Eklat-Abgang CM Punks und eindeutig der größte weibliche Star, der bislang in der Liga von Tony Khan aufgeschlagen ist, nicht nur wegen ihrer WWE-Meriten.

Die Cousine von Rapstar Snoop Dogg hat sich unter anderem auch als Darstellerin in der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ einen Namen gemacht, modelte in diesem Jahr bei der New York Fashion Week und ging in L.A. bei mehreren großen Filmpremieren über die Roten Teppiche. Im vergangenen Jahr war sie die Sportlerin, über die am drittmeisten getwittert wurde - hinter Simone Biles und Naomi Osaka.