WM 2022: Nur zwei Platzverweise - wird Katar die fairste WM aller Zeiten?

Allmählich neigt sich die Weltmeisterschaft in Katar dem Ende entgegen. Beim Blick auf die Zwischenbilanz fällt auf, dass bisher ungewöhnlich wenige Karten verteilt wurden.

Die Weltmeisterschaft in Katar biegt auf die Zielgerade ein, nur noch acht der 64 Spiele sind zu absolvieren – und ein Rekord ist in Reichweite.

Es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr daran ändern, dass das Event im Wüstenstaat als eines der fairsten Turniere in die Geschichte eingehen wird. Bislang sind lediglich 3,23 Gelbe Karten pro Spiel gezeigt worden. Einzig bei der WM 2014 in Brasilien (2,83) lag der Schnitt niedriger. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

WM-Boss über Arbeiter-Todesfall in Katar: "Gehört zum Leben dazu"

Wayne Hennessey holte sich die einzige glatte Rote Karte des Turniers ab. Bei der 0:2-Niederlage gegen den Iran räumte der walisische Torhüter den heranstürmenden Mehdi Taremi in Kung-Fu-Manier ab.

Zum Vergleich: 2006 wurde in Deutschland der Rekord aufgestellt. Damals verteilten die Schiedsrichter stolze 28 Platzverweise.

Karten-Trend hält in Katar an

Doch was hat sich in den vergangenen 16 Jahren verändert? Sind die Spieler tatsächlich fairer geworden oder liegt es an den Unparteiischen?