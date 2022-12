Wer gewinnt die Fußball-WM 2022? Das Power-Ranking mit Markus Babbel

PLATZ 1 - FRANKREICH: Der Weg zum Titel scheint auch in diesem Jahr nur über Frankreich zu gehen. Der Weltmeister von 2018 profitierte beim 3:1 gegen Polen von der Extraklasse Mbappés, der mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner avancierte. Im Viertelfinale kommt es zum Kracher gegen England, in dem die Franzosen leicht favorisiert sind. © Imago

Babbel: "Die Portugiesen haben gegen die Schweiz gerade in der Offensive hervorragend gespielt. Marokko wird es ihnen nicht leicht machen, aber ich glaube an einen Sieg Portugals - vielleicht auch im Elfmeterschießen." © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Markus Babbel nimmt SPORT1 die verbliebenen Titelaspiranten unter die Lupe. Wer setzt sich in den anstehenden Viertelfinals durch und hält die Chance am Leben, am 18. Dezember den WM-Pokal in die Höhe zu recken?