Neuer DFL-Chef: Darum hat Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt das Zeug zur Dauerlösung

Eintracht-Triumphe eng mit Hellmann verbunden

Dass die Hessen so etwas wie das Team der Stunde der Bundesliga sind, steht auch ganz eng in Verbindung mit dem Namen Hellmann. Seit dem Relegationssieg 2016 hat sich Frankfurt von einer eher grauen Maus hin zu einem der erfolgreichsten deutschen Klubs hinter dem FC Bayern München entwickelt.

Stadionausbau oder Sponsorenvertrag sind Hellmanns Erfolge

Natürlich klappt(e) nicht alles, was Hellmann in die Hand nimmt und nehmen will. Dessen Sorge vor der „Verzwergung der Bundesliga“ etwa kam nicht bei jedem Manager gut an.