NBA: Die Boston Celtics dominieren die Liga - das Team, das es zu schlagen gilt

Die Boston Celtics sind in der NBA das Team der Stunde. Angeführt von MVP-Kandidat Jayson Tatum wollen die Kobolde zurück auf den Thron des Basketballs.

Am Ende siegten die Celtics zwar „nur“ mit 125:98, setzten ihre bislang unglaubliche Saison allerdings souverän fort. Das Team aus dem US-Bundesstaat Massachusetts steht nach 26 absolvierten Partien mit einer Bilanz von 21-5 da und führt die Liga Conference-übergreifend vor den Milwaukee Bucks (18-6) an. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Nach rund einem Drittel der regulären Saison (82 Spiele pro Team, bevor die Playoffs starten) steht bereits fest: Mit diesen Boston Celtics ist zu rechnen. Der letztjährige Finals-Teilnehmer, der nach sechs Spielen mit 2:4 gegen Stephen Curry und die Golden State Warriors unterlag, legt in dieser Saison beeindruckende Zahlen auf und gilt als großer Mitfavorit auf den NBA-Titel.

Celtics stellen beste Offensive der Historie

Das Erfolgsgeheimnis liegt hierbei vor allem in der Dreierquote. Die Traditionsfranchise führt mit 40,2% erfolgreicher Dreier die Liga an und verfügt mit Malcolm Brogdon (49,4%, Topwert der Liga), Al Horford, Sam Hauser und Grant Williams über vier der Top-10-Shooter der NBA.

Defensiv liegen die Celtics zwar noch weit entfernt von ihrem Liga-besten Rating der Vorsaison (aktuell nur Platz neun mit 110,8 Punkten), sie vermissen mit Robert Williams III allerdings noch ihren eigentlichen Defensiv-Anker. Der „Time Lord“ laborierte lange Zeit an einer immer wieder aufbrechenden Knieverletzung, könnte aber noch vor Weihnachten auf das Parkett zurückkehren.

Offseason-Krach lässt Boston kalt

Die Kelten kamen in der vergangenen Saison nach einem ernüchternden Start und einer Bilanz von 25-25 noch ins Rollen, legten einen beeindruckenden 26-6-Run zum Ende der Regular Season hin und räumten auf ihrem Weg in die Finals ein Schwergewicht nach dem anderen (Brooklyn, Milwaukee und Miami) aus dem Weg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Auch wenn sie sich letztendlich den Golden State Warriors geschlagen geben mussten, konnte man das große Potenzial der Franchise bereits erahnen. In der Offseason galten die Celtics lange Zeit als großer Gewinner, hielten ihren Mannschaftskern um die Topstars Jayson Tatum und Jaylen Brown beisammen und verstärkten sich mit Malcolm Brogdon auf der dringend aufzubessernden Position des Point Guards.

Der 29-Jährige kam im Sommer per Trade für unter anderem Daniel Theis nach Massachusetts und soll vor allem Marcus Smart im Playmaking unterstützen.

Ein Skandal um Head Coach Ime Udoka, der für mindestens ein Jahr suspendiert wurde , brachte allerdings Unruhe in das Team. Doch auch unter Interimscoach Joe Mazzulla entwickelte Boston einen gesunden Teamgeist, der den Rekordchampion bislang an die Spitze der NBA geführt hat.

Die „Jays“ so gut wie noch nie

Großen Anteil am Erfolg der Celtics haben vor allem aber zwei Spieler: Jayson Tatum und Jaylen Brown. Die beiden jeweils an Position drei gepickten Flügelspieler (Brown 2016, Tatum 2017) stellen eines der Top-Duos der aktuellen NBA und liegen jeweils auf Kurs eines neuen Career-High (Tatum 30,5 Punkte, Brown 26,7).

Besonders Tatum hat in dieser Saison einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Neben verbessertem Playmaking schafft es der dreimalige All-Star auch vermehrt an die Freiwurflinie zu kommen, um sich einfache Punkte zu holen (86% von der Freiwurflinie, Career-High). Parallel hält der 24-Jährige die Turnover-Rate auf dem niedrigsten Niveau seiner Karriere, was ihn noch wertvoller als ohnehin schon macht.