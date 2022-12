Haaland mit Ansage! Norweger sieht Steigerungspotenzial bei Manchester City

Während viele seiner Teamkollegen noch bei der WM um den Titel kämpfen, ist der Norweger bereits in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Haaland bestreitet mit seinem Klub Manchester City ein Trainingslager in Abu Dhabi und zeigte sich dort bereits gut erholt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Haaland: „Bin mit dem Start zufrieden“

Das darf durchaus als Ansage an die Konkurrenz verstanden werden, zumal der Goalgetter betonte, dass er noch Steigerungspotenzial bei seinem Team sieht. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich an das Team und die Liga gewöhnt habe, was immer eine gewisse Eingewöhnung erfordert, und ich bin mit dem Start zufrieden“, bilanzierte er seine Hinrunde. ( NEWS: Kurioses Angebot für Haaland )

Was Haaland als „Eingewöhnung“ beschreibt, sind 18 Premier-League-Tore in den ersten 13 Spielen für den Norweger!

City-Star unzufrieden über Tabellenplatz

Das Team von Pep Guardiola hat aktuell fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Arsenal. „Wir haben uns in eine gute Position gebracht und viele starke Leistungen gezeigt, aber wir sind Zweiter in der Liga, und das ist nicht der Platz, den wir erreichen wollen“, wurde Haaland deutlich. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

In der Premier League geht es für die Skyblues am 28. Dezember weiter, am 22. Dezember - nur vier Tage nach dem WM-Finale - steht das Ligapokalspiel gegen den FC Liverpool an. Dann womöglich mit einem topfitten Haaland.