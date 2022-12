Handball: Kiel nimmt Revanche in der Champions League - Sieg gegen Nantes

Der THW Kiel hat seinen personellen Problemen getrotzt und in der Champions League erfolgreich Revanche am HBC Nantes genommen.

Bilyk bester Werfer bei Kiel

Gegen Nantes trafen die zuletzt angeschlagenen Nikola Bilyk (10) und Karl Wallinius (7) am häufigsten. Kiel muss derzeit auf die Langzeitverletzten Sven Ehrig (Kreuzbandriss), Eric Johansson (Mittelhandbruch) und Steffen Weinhold (Kreuzbandriss) verzichten.

Etwas besser als für Kiel sieht es in der Gruppe A für den deutschen Meister SC Magdeburg aus. Das 36:34 am Mittwoch war der fünfte Sieg für den SCM, die Spitzenteams aus Paris und Veszprem sind jedoch bereits vier und drei Punkte voraus.

In der Bundesliga spielt der SCM am Sonntag beim Tabellenführer Füchse Berlin, bevor am Mittwoch das nächste Topspiel gegen Paris ansteht.