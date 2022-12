WM 2022: "Kann machen, was ich will" - Brasilien-Star wehrt sich

Brasilien steht nach dem Sieg über Südkorea im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Dort erwarten die Titel-Favoriten am Freitag die Kroaten (16 Uhr im LIVETICKER ).

Abseits des Feldes nutzen die Spieler ihre Freizeit auf unterschiedliche Art und Weise. Brasiliens Vinicius Jr. machte jetzt mit seinem Besuch im berühmten Restaurant Nusr auf sich aufmerksam. Koch Salt Bae ist bekannt für das Salzen seiner zubereiteten Steaks. Viele Stars statten dem Gastronom einen Besuch ab, wenn sie in Doha sind, um einmal die Technik des türkischen Kochs nachzuahmen. So nun auch der Brasilianer, der dafür viel Kritik einstecken muss. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Wie bereits Franck Ribéry, der 2019 in dem Lokal zu Besuch war und dafür öffentlich beschimpft wurde, bestellte Vinicius Jr. ein goldüberzogenes Steak. Das sehen viele als unangemessen an. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale meldete sich der Brasilianer nun zu dem Restaurantbesuch zu Wort. „Ich glaube, dass ich in meiner Freizeit machen kann, was ich will“, sagte der Stürmer von Real Madrid. „Ich tue, was ich für das Beste halte. Ich glaube nicht, dass sie darüber reden sollten, was wir tun oder nicht tun sollten. Aber von dem, was wir vor Ort tun“, fügt er hinzu.