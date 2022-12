Upamecano vor WM-Viertelfinale: "Keine Kleinigkeit"

Bayern Münchens französischer Fußball-Nationalspieler Dayot Upamecano geht mit großem Respekt in das WM-Duell gegen England.

Bayern Münchens französischer Fußball-Nationalspieler Dayot Upamecano geht mit großem Respekt in das WM-Duell gegen England. "Natürlich ist es ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft, das ist keine Kleinigkeit", sagte der Innenverteidiger vor dem Duell gegen die "Three Lions" am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta Sport).