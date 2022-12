Biathlon: Lampic stürmt auf Platz fünf - Ex-Langläuferin beeindruckt bei Weltcup-Debüt

Anamarija Lampic landet beim ersten Biathlon-Weltcup ihrer Karriere in den Top 5. Ein bravouröser Einstand der Slowenin.

Die Slowenin, die erst im Mai das Gewehr in die Hand nahm und von der Weltspitze des Langlaufs zum Biathlon wechselte, belegte beim ersten Saisonsieg von Denise Herrmann-Wick einen hervorragenden fünften Platz. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Biathlon )

„Es ist eine große Überraschung für alle, nicht nur für mich. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Vor allem von meinem fehlerfreien Liegendschießen war ich verblüfft“, sagte die Debütantin nach dem Wettkampf am ZDF -Mikrofon und fügte hinzu: „Ich bin sehr glücklich.“

Lampic setzt neue Maßstäbe in der Loipe

„Ich weiß nicht, was passiert wäre. Nächstes Rennen werde ich wieder mein Bestes geben und versuchen, fehlerfrei zu schießen“, blickte die ehemalige Langläuferin sofort in die Zukunft. Denn Lampic ist bewusst, dass die noch vorhandenen Schwächen am Schießstand angesichts der kurzen Dauer seit dem Biathlon-Wechsel kein Wunder sind.