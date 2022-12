Nach Kritik: FEI passt Mutterschutz-Regelung an

Der Reitsport-Weltverband FEI hat auf die Kritik an der Regelung für den Zeitraum des Mutterschutzes reagiert und eine neue Auslegung veröffentlicht. Wie der Verband am Donnerstag bekannt gab, müssen Athletinnen in Zukunft statt sechs nur noch mindestens drei Monate nach der Geburt ihres Kindes auf eine Rückkehr in den Wettkampf warten. Die maximale Babypause von zwölf Monaten bleibt bestehen.