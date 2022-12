WM 2022: Messi ohne Bodyguard gegen Niederlande?

WM 2022: Rächt sich Oranje an Messi & Argentinien?

Seit der Niederlage gegen Saudi-Arabien im ersten Spiel bei dieser Weltmeisterschaft befindet sich die argentinische Mannschaft rund um Superstar Lionel Messi in herausragender Form. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Mit drei Toren und einer weiteren Vorlage ist der Offensivakteur maßgeblich am Erfolg der Albiceleste beteiligt.

Doch nicht nur in der Offensive hat sich ein Knoten gelöst. Seit dem zweiten Gruppenspiel kassierte Argentinien im gesamten Turnierverlauf nur einen einzigen Gegentreffer.

De Paul als Messi-Bodyguard

Ob de Paul für das Viertelfinale gegen die Niederlande am Freitag allerdings einsatzfähig ist, steht aktuell noch auf der Kippe. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Argentinischen Medienberichten zufolge fehlte der Leistungsträger bei den öffentlichen Trainingseinheiten am Mittwoch. Am selben Abend ließ de Paul die argentinischen Fans jedoch aufatmen und meldete sich via Instagram: „Alles ist gut.“