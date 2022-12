Köln: Flick? Baumgart wird deutlich - "Der beste Bundestrainer, den wir haben"

Die Entscheidung, dass Hansi Flick Bundestrainer bleibt, ist für Steffen Baumgart die richtige. Der Köln-Trainer bewertet die Leistung der DFB-Elf in Katar als nicht so schlecht wie viele andere.

„Ich bin froh darüber, dass der weitermacht, der es aus meiner Sicht am besten kann“, sagte Baumgart in einer Medienrunde am Donnerstag.