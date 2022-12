Profijob im Fußball: Für alle. Profijob im Fußball: Für alle.

Lisa ist neun Jahre alt, geht in die Grundschule und spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Genau wie ihr Bruder Niklas. Es macht sie unglaublich glücklich, über den Rasen zu toben, Zeit mit ihren Freundinnen zu verbringen und als Kapitänin ihre Mannschaft zu Siegen zu führen. Lisa ist gut und wird von ihrer Trainerin häufig gelobt. Wenn sie die Frauen-Nationalmannschaft im Fernsehen sieht, träumt Lisa von einer Profikarriere. Doch wenn sie ihre Gedanken mit ihren Eltern teilt, dann rümpft ihr Vater die Nase und sagt: „Konzentriere Dich lieber auf die Schule und mache eine vernünftige Ausbildung. Mit Fußball wirst Du Dich nie ernähren können.“ Lisa schluckt in diesem Moment. Wieso darf ihr großer Bruder Niklas den Wunsch, eines Tages mit der Nationalelf auf dem Platz zu stehen, selbstbewusst beim Abendessen mit ihrem Vater diskutieren, während sie auf taube Ohren stößt?

Wir leben im Jahr 2022. In einer Zeit, in der alles möglich scheint: Wir bestellen mit einem Swipe über das Smartphone das neue Trikot unseres Lieblingsvereins, wir reisen nahezu ohne Einschränkungen in den letzten Winkel unserer Erde und haben mit einem Klick Zugriff auf das unerschöpfliche Wissen dieser Welt. Doch trotz dieser Möglichkeiten wird der Traum einer Neunjährigen im Jahr 2022, eine Profilaufbahn anzustreben und mit Fußball ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wie ein Hirngespinst abgetan.

Lisa und der Sport stehen hier nur als Synonyme für eine Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die im Sport und dabei speziell im Fußball immer noch vorherrschen.

Die jubelnde Frauenmannschaft des FC Viktoria Berlin

FC Viktoria Berlin: Aufstieg & Veränderungen im Sport

26 Auto-Minuten vom Berliner Hauptbahnhof liegt das Fußballstadion Lichterfelde. Hier kickt ein Verein, der den Berliner Frauen-Fußball nicht nur in die Bundesliga bringen möchte, sondern auch den Frauen-Sport in ganz Deutschland verändern will. Spätestens seitdem die ehemalige deutsche Nationalspielerin Ariane Hingst das Frauenteam vom Regionalligisten FC Viktoria Berlin gemeinsam mit weiteren namhaften Mitstreiterinnen im Sommer 2022 übernommen hat, ist klar: Das Projekt steht wie kein anderes für mehr Gleichberechtigung im Sport. Es werden Gehälter gezahlt, die Spielerinnen werden versichert und professionelle Trainingsmöglichkeiten werden bereitgestellt – das Team schafft Grundlagen für den sportlichen Aufstieg und Chancengleichheit.

Ein starkes Team: StepStone x FC Viktoria Berlin

Dabei ist auch klar: Ohne Partner geht es nicht. StepStone, als eine der führenden digitalen Recruiting-Plattformen der Welt, ist als Hauptsponsor Teil der Bewegung geworden. Ziel ist es das Frauenteam von FC Viktoria Berlin innerhalb von fünf Jahren in die erste Bundesliga zu führen - gemeinsam mit über 80 Investor*innen wie Nikeata Thompson, Dunja Hayali, Anke Huber sowie der Aufsichtsrätin und Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick. Gemeinsam haben sich alle Verantwortlichen auf die Fahne geschrieben, dem Profifußball von Frauen ein Zeichen zu senden, dass jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten haben sollte.

Viktoria-Spielerin Aylin Yaren im Dribbling

StepStone unterstützt als Partner vom FC Viktoria Berlin das Team bei diesem Vorhaben: „Der erste Schritt für mehr Gleichberechtigung ist es, mehr Sichtbarkeit zu schaffen – das gilt für die Arbeitswelt wie im Sport gleichermaßen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit Viktoria Berlin erstmalig ein Frauen-Regionalliga Team ins Free-TV gebracht haben.“, sagt Thorsten Otte, CFO bei StepStone. Zusätzlich zur Free-TV Premiere auf Sport1 sorgen weitere Initiativen für Sichtbarkeit, wie die aktuelle Fair Pay Kampagne auf allen relevanten digitalen Video-Kanälen.

Mehr als ein Sponsor: StepStone kämpft für Fairness & Chancengleichheit