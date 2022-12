Call of Duty: Modern Warfare 2 - Das sind die besten Sturmgewehre

In Call of Duty: Modern Warfare 2 und auch Warzone 2 sind Sturmgewehre die beliebteste Waffenart. Die Allrounder bieten starke Qualitäten für den Nah- und Fernkampf.

Egal ob auf kurze oder über große Distanzen: Sturmgewehre sind auch in Modern Warfare 2 und Warzone 2 wieder absolute Alleskönner. In praktisch jeder Situation sind die Waffen dieser Kategorie eine gute Wahl.

Aus diesem Grund gehören Assault-Rifles (ARs) in jedem Call of Duty-Spiel mit zu den beliebtesten Waffen. Das gilt auch für die neuesten Ableger. Aber welche sind die Besten?

Klassiker im neuen Gewand

Ein Evergreen ist sicherlich die M4, die in jedem jüngeren CoD-Spiel zu den solidesten Picks gehört. Reichweite, Schaden und Feuerrate vereinigen sich zu einem starken und eingängigen Gesamtpaket. Für jeden Spieler, von Einsteiger bis Profi, lohnt sich die M4.

Auch an mehreren Ablegern der Kastov-Gewehre kann großen Gefallen gefunden werden. Besonders im Multiplayer von MW2 gehört die kleinere Kastov-74u zu den Favoriten. Diese bietet mehr Mobilität als andere Waffen und stoppt Feinde mit nur wenigen Treffern – zumindest auf kürzeren Distanzen.

Die Kastov 762 wird für viele Spieler jedoch die bessere Wahl sein. Sie ist ähnlich stark wie ihr kleinerer Kollege, vor allem der Schaden ist ordentlich. Die 762 ist zwar etwas langsamer, hat jedoch trotzdem noch solide Mobilität und bietet obendrein noch deutlich höhere Reichweite. Daher ist dieses Gewehr eine beliebte Wahl in Warzone 2, wo Kämpfe oft über längere Distanzen hinweg ausgetragen werden.

Das wohl beste Sturmgewehr in den beiden aktuellen CoD-Modi ist die TAQ-56. Sie hat eine extrem niedrige „Time to Kill“, gutes Handling und sehr geringe Streuung. Dadurch wird die TAQ auf allen Distanzen gefährlich, und überzeugt als Allrounder noch mehr, als es die anderen Schießeisen in dieser Kategorie ohnehin tun.