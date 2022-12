WM 2022: Warum Flick weiter macht - und was er über Hummels denkt

Heim-EM ist ein Herzensprojekt

Auf der einen Seite brennt der Bundestrainer, das berichtete SPORT1 bereits vor dem großen WM-Krisengipfel mit den DFB-Bossen in Frankfurt am Main, weiterhin auf die Heim-EM 2024. Für ihn ist das Turnier im eigenen Land ein Herzensprojekt. Bis dahin läuft auch noch sein Vertrag beim DFB.

Was Flick ebenfalls dazu bewog, nicht das Handtuch zu werfen: Er sah in Katar kein Einstellungsproblem bei seinen Spielern!

Hauptproblem: Chancenverwertung

Die DFB-Elf war nicht nur der WM-Teilnehmer, der in Gruppenphase die meisten Torschussversuche verzeichnete (67), sondern sie zählte mit 117 zurückgelegten Kilometern auch zu den laufstärksten Teams. Nur Australien (120), der Iran (120) und die USA (123) liefen in den ersten drei Partien mehr als Deutschland! (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Das Hautproblem aus ihrer Sicht, an dem es bis zur Heim-EM dringend zu arbeiten gilt: die Chancenverwertung. Deshalb wird Flick in den nächsten 18 Monaten genau hinschauen, wie sich seine Offensiv-Stars präsentieren – und welche Alternativen es neben Werder-Torjäger Niclas Füllkrug, der in Katar Werbung für sich machte, noch gibt. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Warum sich Flick den Hummels-Vorwurf nicht macht

Den Fußball wieder in den Vordergrund rücken

Tatsache ist aber auch, dass sowohl Flick als auch die Spieler auf mehr Unterstützung bei der Heim-EM hoffen. Während andere Nationen wie Brasilien, Argentinien oder Marokko von Anfang an ein großes Fest in Doha feierten und nach wie vor feiern, ging die in Deutschland negative Grundhaltung gegenüber der WM und dem Standort Katar nicht spurlos an der Mannschaft vorbei.