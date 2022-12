Biathlon: Denise Herrmann-Wick bezwingt Horrorstrecke Hochfilzen

Auf der zweiten Station des Biathlon-Weltcups sorgt Denise Herrmann-Wick für den ersten deutschen Sieg in diesem Winter. Franziska Preuß feiert ihre Premiere in dieser Saison.

Denise Herrmann geht nach ihrer Hochzeit im Sommer in diesem Winter mit ihrem neuen Namen Herrmann-Wick an den Start. Die 33-Jährige feierte in Hochfilzen ihren fünften Sieg im Sprint und ihren neunten Weltcupsieg im Einzel insgesamt. es ist zugleich auch das erste deutsche Gold im Biathlon in diesem Winter. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Biathlon )

„Hochfilzen ist so ein bisschen die Horrorstrecke und der Horrorschießstand für mich in den letzten Jahren“, gestand Herrmann-Wick nach dem Rennen im ZDF. „Daher bin ich froh, dass es heute so gut geklappt hat.“ Am Samstag geht Herrmann-Wick damit als Erste in die Loipe, wenn um 11.30 Uhr die Verfolgung auf dem Programm steht. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)