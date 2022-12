Dank des goldenen Treffers von Anders Vejrgang! RB Leipzig erobert Tabellenspitze

Aktuell in absoluter Top-Form: Anders "RBLZ_Anders" Vejrgang © Imago

Vom Jäger wieder zum Gejagten! Durch den Sieg im Top-Spiel gegen den SV Sandhausen (2:2, 1:0, 3:3) hat RB Leipzig die Tabellenführung in der Süd-Ost-Division übernommen.

Der 1:0-Erfolg von FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang genügte dem amtierenden Champion der Virtual Bundesliga Club Championship, um sich in der Endabrechnung durchzusetzen.

Anders schießt RB auf Platz eins

Obwohl die Roten Bullen durch das Remis gegen den FC Augsburg (1:3, 3:3, 5:0) virtuell bereits an den Jungs vom Hardtwald vorbeigezogen waren, sollte erst das direkte Aufeinandertreffen den Kampf um die Spitzenposition entscheiden.

Im Einzelspiel zwischen Anders „ RBLZ_Anders “ Vejrgang und David „ Dave “ Queck sollten dann deutlich weniger Tore fallen. Genaugenommen nur eines. Doch genau dieses sollte am Ende den Unterschied ausmachen.

Mit einem doppelten Doppelpass zwischen Novoa und Poulsen fand der junge Däne in der zweiten Spielminute in Person seines Landsmannes den Weg durch die gegnerische Abwehrreihe und schloss gekonnt mit einem grünen Timed Finish in die lange Ecke ab.