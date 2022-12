Basketball: Brittney Griner ist nach Gefangenaustausch zwischen Russland und den USA frei

Am Donnerstag wurde die 32-Jährige in einem Gefangenenaustausch aus der Haft entlassen. Für den WNBA-Star der Phoenix Mercury ließen die USA im Gegenzug den russischen Waffenhändler Viktor Bout frei, wie US-Beamte mitteilten, die direkte Kenntnis der Verhandlungen haben.

Auch US-Präsident Joe Biden meldete sich bereits zu Wort und bestätigte den Austausch. „Vor wenigen Minuten habe ich mit Brittney Griner gesprochen“, erklärte er. „Sie ist sicher. Sie ist in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause.“

In einer Zeit, in der zwischen den USA und Russland wegen des Ukrainekriegs enorme Spannungen herrschen, ist diese Übereinkunft eine kleine Überraschung.

Entgegen früheren Forderungen verzichteten die USA auch auf die zusätzliche Auslieferung eines weiteren US-amerikanischen Staatsbürgers, der bereits seit fast vier Jahren in Russland in Haft ist.

Griner wegen Drogenschmuggel festgenommen

Die US-Amerikanerin, die von 2015 bis 2022 in den Sommerpausen der WNBA auch für den russischen Verein UGMK Jekaterinburg auflief, war im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mitführte. Daher musste sich die zweimalige Olympiasiegerin im Basketball wegen Verstößen gegen nationale Drogengesetze verantworten.