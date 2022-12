Hallen-EM: Deutsche Hockey-Männer mit Remis zum Auftakt

Die deutschen Hockey-Männer sind zum Start in die Hallen-EM in Hamburg überraschend gestolpert.

Die deutschen Hockey-Männer sind zum Start in die Hallen-EM in Hamburg überraschend gestolpert. Der Titelverteidiger um Rekordnationalspieler Tobias Hauke kam am Donnerstag trotz eines starken Comebacks nur zu einem 4:4 (1:4) gegen Belgien und steht am Abend gegen die Niederlande (19.30 Uhr/Sport1) bereits ein wenig unter Druck.