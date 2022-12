Skicross: Maier Sechste - Müller auf dem Treppchen

Die Olympiadritte Daniela Maier (Urach) ist beim Weltcup-Auftakt der Skicrosser in Val Thorens/Frankreich unglücklich im Halbfinale gescheitert.

Die Olympiadritte Daniela Maier (Urach) ist beim Weltcup-Auftakt der Skicrosser in Val Thorens/Frankreich unglücklich im Halbfinale gescheitert. Als Führende stürzte die 26-Jährige nach einer Kollision beim Sprung und belegte durch Rang zwei im kleinen Finale in der Endabrechnung den sechsten Platz. Der Sieg ging an Sandra Näslund aus Schweden.