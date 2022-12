Hans-Joachim Watzke knallhart: "Wird es mit mir nicht geben!" Die DFL-Pressekonferenz mit Watzke zum Nachlesen

Watzke kontert Hainer - und will Kahn zur DFL lotsen!

Hans-Joachim Watzke verkündet eine Interimslösung an der Spitze der DFL. Außerdem enthüllt er Details um Hansi Flick und spricht über die Auslandsvermarktung. Die PK zum Nachlesen.

Wie Hans-Joachim Watzke auf einer Pressekonferenz am Donnerstag-Mittag verkündet hat, werden Oliver Leki und Axel Hellmann die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach dem Aus für die bisherige Chefin Donata Hopfen interimsweise als Doppelspitze bin zum 30. Juni 2023 führen.

Außerdem stellte Watzke klar, dass ein Aus von Hansi Flick als Bundestrainer nicht zur Debatte stand. Es herrschte von Anfang an Vertrauen zwischen allen Beteiligten, wie der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende erklärte.

Eine Ausweitung nationaler Wettbewerbe ins Ausland schließe Watzke aus. Er sprach zudem die Wichtigkeit der Auslandsvermarktung an und richtete nette Worte an Oliver Bierhoff.

+++ Die PK ist beendet +++

+++ Watzke über Auslandsvermarktung +++

„Wir müssen auf jeden Fall ins Ausland. Gerade in Asien ist der Markt riesengroß, ich war mit dem BVB dabei in Singapur. Man unterschätzt die Strahlkraft der Bundesliga. Einen nationalen Wettbewerb im Ausland wird es mit mir aber nicht geben.“

+++ Watzke über die Bundesliga +++

„Er kann eher weniger an der Performance der Liga liegen, dass wir Probleme in der Nationalmannschaft haben. Wir haben noch vier Teams in der Champions League, das ist hervorragend.“