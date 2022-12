Matthäus sieht Bobic als "sehr gute Besetzung" beim DFB

„Er hat tolle Arbeit geleistet, kennt den DFB und die DFL in- und auswendig. Das wäre eine sehr gute Besetzung“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky .

Bobic, aktuell Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten Hertha BSC, sei "einer, der sagt, was Fakt ist - und nicht rumeiert. Wir brauchen klare Ansagen und klare Wege beim DFB", ergänzte Matthäus. Bobic gilt als Topkandidat auf das Bierhoff-Erbe, obwohl er betont hatte, "nicht auf Jobsuche" zu sein.

Matthäus selbst sieht sich beim DFB nicht in einer verantwortlichen Rolle. „Wenn der DFB mal eine Meinung haben will, kann er gerne anrufen und man kann sich gerne treffen. Aber ich will mich im Tagesgeschäft des DFB nicht einmischen, das ist nicht meine Lebensplanung“, sagte er.