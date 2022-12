WM 2022: Lothar Matthäus zum DFB? Der Rekordnationalspieler spricht Klartext

Lothar Matthäus wird sich dem DFB nach dem Abschied von Oliver Bierhoff nicht in offizieller Rolle anschließen. Trotzdem steht er mit seiner Erfahrung als Ratgeber bereit.

Dies machte der Rekordnationalspieler und TV-Experte am Donnerstag unmissverständlich klar. „Wenn der DFB mal eine Meinung haben will, dann können sie gerne anrufen. Man kann sich gerne treffen, aber ich werde mich nicht im Tagesgeschäft des DFB einmischen“, sagte er Sky . (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Er fühle sich als TV-Experte gut aufgehoben und sei mit seinem Leben sehr zufrieden. Trotzdem würde er mit seiner Erfahrung bereitwillig zur Verfügung stehen, auch in Vieraugengesprächen: „Aber nicht im tagtäglichen Geschäft.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Matthäus: „Auf den Kaffee warte ich heute noch“

„Oliver Bierhoff hat das in den letzten Jahren auch immer wieder gesagt: ‚Lothar, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen in München. Das Telefon hat nie geklingelt, auf den Kaffee warte ich heute noch. Das sind halt immer so Phrasen.‘“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)