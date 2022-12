Transfers: Klopp will marokkanischen WM-Helden Amrabat vom AC Florenz

Nach starken Darbietungen bei der WM 2022 in Katar hat sich Sofyan Amrabat in die Notizbücher zahlreicher europäischer Top-Klubs gespielt. Der FC Liverpool soll sogar bereits Gespräche mit seinen Beratern geführt haben.

Jürgen Klopp hat sich laut Foot Mercato mit Vertretern des marokkanischen Nationalspielers Sofyan Amrabat getroffen - und der FC Liverpool will den defensiven Mittelfeldspieler unbedingt verpflichten.

Amrabat trumpft zur Zeit bei der WM 2022 groß auf, hat in Katar jede Minute gespielt und steht mit den „Löwen vom Atlas“ im Viertelfinale! Eine historische Leistung, denn es ist das erste Mal, dass die afrikanische Mannschaft jemals diese Phase erreicht hat. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Zudem laufen die Verträge der Liverpool-Stars Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner und Naby Keita im kommenden Sommer aus, während Curtis Jones und Fabinho in diesem Jahr mit ihrer Fitness und Form zu kämpfen hatten - was bedeutet, dass die Reds möglicherweise mehr als einen Mittelfeldspieler verpflichten müssen.

Amrabat steht beim AC Florenz noch bis 2024 unter Vertrag, sei aber bereit, den Serie-A-Klub zu verlassen, um sein Ziel, in der Champions League zu spielen, zu erreichen. Dem Bericht nach wollen die Reds nach der WM weitere Gespräche mit dem 26-Jährigen führen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Berater: „Natürlich bekomme ich eine Menge Anrufe für Sofyan“

Auch sein Berater Mohammed Sinouh bestätigt, dass nach seinen sensationellen Leistungen in Katar großes Interesse an Amrabat besteht: „Natürlich bekomme ich eine Menge Anrufe für Sofyan. Die ganze Welt hat gesehen, dass er der beste defensive Mittelfeldspieler der Weltmeisterschaft ist.“ (TRANSFER-NEWS: Geht De-Jong-Saga wieder los?)

Sein Bruder Nordin Amrabat behauptet im Telegraaf zudem, dass die Top-Klubs in Europa endlich erkannt hätten, wie gut er sei. „Ich bin wirklich unglaublich stolz auf Sofyan. Wenn man auf einer solchen Bühne - in drei Spielen gegen Länder wie Kroatien, Belgien und Kanada - so gut spielt, spricht viel für einen.“