WM 2022: Der nächste Hammer um Cristiano Ronaldo! Portugal-Star drohte angeblich mit Abreise

"Ronaldo will nicht akzeptieren, dass seine Zeit vorbei ist"

Dabei soll CR7 sogar mit einem Abschied von der Mannschaft und der WM in Katar gedroht haben.

Dazu kam es letztlich nicht, Ronaldo nahm zu Spielbeginn wie seine Kollegen auf der Bank Platz. Lange machte er gute Mine zum - aus seiner Sicht - bösen Spiel. Der 37-Jährige lächelte bei der Hymne in die Kameras, feierte die Tore mit den Mitspielern an der Eckfahne und ließ sich in der zweiten Hälfte auch bereitwillig einwechseln.